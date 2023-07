Nach einer Woche parken in Krumbach war das Auto beschädigt

Schöne Bescherung: Als ein Mann nach einer Woche zu seinem geparkten Wagen kam, war dieser beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Unfallflucht meldet die Polizei aus Krumbach. Demnach hatte ein Mann sein Auto vom Mittwoch, 28. Juni, 9 Uhr, bis zum Mittwoch, 5. Juli, 11.30 Uhr in der Schlachthausstraße geparkt. Als er am letztgenannten Tag wieder zu seinem Auto kam, bemerkte er einen Unfallschaden an der vorderen linken Stoßstange.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall angeben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/9050 zu melden. (AZ)