Nach Hochwasser: Am Samstag öffnet das Krumbacher Freibad wieder

Plus Das Gesundheitsamt hat das Schwimmerbecken freigegeben. Martin Strobel von den Stadtwerken Krumbach sieht dies als ersten Schritt. Wann die anderen Becken folgen sollen.

Endlich ist es so weit: Im Krumbacher Freibad kann ab Samstag wieder geschwommen werden. Zumindest im Schwimmerbecken. Das Nichtschwimmerbecken und das Planschbecken bleiben vorerst noch gesperrt. Martin Strobel, Werkleiter der Stadtwerke, rechnet im Gespräch mit unserer Redaktion jedoch damit, dass die beiden Becken etwa Mitte der kommenden Woche freigegeben werden.

Für das Schwimmerbecken sei am Freitag die endgültige Entwarnung vom Gesundheitsamt gekommen: Das Bassin ist keimfrei. Bisher hätte noch der negative Prüfbericht gefehlt, nachdem das Hochwasser auch das Stadtbad überschwemmt hatte. Dabei sei Technik und Becken mit dem Flusswasser in Berührung gekommen, die Stadtwerke konnten daraufhin eine Gesundheitsgefährdung nicht ausschließen. Um ganz sicherzugehen, müsse zunächst eine Fachfirma kommen, die eine Probe nimmt. Die Ergebnisse schicke das externe Unternehmen wieder zurück an die Stadtwerke, die das Protokoll wiederum an das Gesundheitsamt weiterleiten. Erst wenn in diese Abteilung des Landratsamts das Becken freigebe, könne im Freibad wieder öffnen.

