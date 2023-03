Nach Schockanruf: Wie ein Ex-Polizist den Geldabholer zur Strecke brachte

Plus Immer wieder erbeuten Telefonbetrüger Geld von alten Menschen. Ein pensionierter Polizist aus Krumbach drehte den Spieß um und überwältigte einen Geldabholer.

Ein paar Tage nach dem spektakulären Einsatz eines pensionierten Polizisten aus Krumbach relativiert dieser im Gespräch mit unserer Redaktion seine Courage, als wäre sie die Normalste der Welt gewesen. "Meine Frau und ich waren auf die Situation vorbereitet, ich wusste sofort, was zu tun ist", sagt der 70-Jährige, der aus nachvollziehbaren Gründen seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Der pensionierte Polizist überwältigte kürzlich einen Geldabholer nach einem sogenannten Schockanruf und übergab den Kriminellen seinen ehemaligen Kollegen. Der Krumbacher Ex-Polizist hat einen Tipp für alle, die selbst einen Anruf von Betrügen bekommen könnten.