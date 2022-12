Nach Unfall auf Parkplatz in Krumbach flüchtet die Verursacherin

Dank einer Unfallzeugin auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Krumbach kann eine Unfallflüchtige von der Polizei ermittelt werden.

Von einer Unfallflucht am Mittwoch berichtet die Polizei in Krumbach. Um 9.25 Uhr stellte eine 53-Jährige auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Nordstraße ihren Wagen ab. Eine 41-Jährige parkte mit ihrem Fahrzeug aus und beschädigte dabei den Wagen der 52-Jährigen, wobei laut Polizei ein Gesamtschaden von rund 1500 Euro entstand. Nach dem Unfall setzte die 41-Jährige ihre Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Eine Zeugin hatte den Vorfall jedoch beobachtet und sich das Kennzeichen der Verursacherin notiert. So ermittelten die Beamten sie im Nachgang. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (AZ)