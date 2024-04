Nach Unfall in Krumbach sind zwei Autos Schrott

Nur noch Schrottwert haben zwei Fahrzeuge nach einem frühmorgendlichen Unfall in Krumbach am Montag nahe dem Amt für Ländliche Entwicklung.

3000 Euro Blechschaden sind entstanden bei einem Unfall am frühen Montagmorgen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 5 Uhr ein 24-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen auf der Dr.-Rothermel-Straße in Richtung Süden und wollte in die Dr.-Schlögl-Straße nach rechts einbiegen. Dabei nahm er einem von rechts kommenden Pkw eines 39-Jährigen die Vorfahrt. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich, wobei niemand verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. (AZ)