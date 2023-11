Nach Unfallflucht sucht die Polizei Zeugen

Bei einem Unfall in der Krumbacher Bahnhofstraße entsteht ein Schaden in einer Höhe von rund 1000 Euro.

In der Bahnhofstraße in Krumbach kam es am Freitag im Zeitraum zwischen 12 Uhr und 13 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß auf dem Parkplatz der Pizzeria Cennis gegen ein dort geparktes Auto, wobei laut Bericht der Polizei ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro entstand. Mögliche Zeugen des Unfallherganges werden gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach unter der Nummer 08282/9050 zu melden. (AZ)