Nach Vorfahrtsverstoß gibt es hohen Blechschaden in Krumbach

Offenbar nicht wahrgenommen hat eine Autofahrerin ein vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug, das in der Burgauer Straße in Krumbach unterwegs war.

Blechschaden in Höhe von rund 7000 Euro ist am Montag gegen 13.10 Uhr nach einem Vorfahrtsverstoß in der Burgauer Straße in Krumbach entstanden. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 33-jährige Autofahrerin von der Stettiner Straße einbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von links stadtauswärts fahrenden Wagens. Ihr Fahrzeug pralle in dessen hintere linke Seite. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei keiner der Fahrzeuginsassen. (AZ)