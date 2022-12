Krumbach

Nach zwei Jahren Pause wieder eine Krippenausstellung in Krumbach

Krippenschauen Diese als Leihgabe zur Verfügung gestellte Krippe im Mittelschwäbischen Heimatmuseum in Krumbach ist das letzte Werk des heuer verstorbenen Georg Niederwieser aus Wiesenbach.

Plus Bei der Eröffnung des Krippenschauens im Mittelschwäbischen Heimatmuseum in Krumbach sind eine Schneekrippe und über 40 weitere Darstellungen von Krippen zu sehen.

Von Claudia Bader

Maria und Josef und das Kind in der Krippe. Um sie herum Ochs und Esel, Schafe und Hirten: Auf der ganzen Welt wird das Wunder von Betlehem ein wenig anders nachgebaut – mal im orientalischen, im schwäbischen, im alpenländischen oder im modernen Stil. Nicht nur für Krippenliebhaber lohnt sich derzeit ein Besuch im Krumbacher Heimatmuseum, das eine faszinierende Vielfalt an Darstellungen des Geschehens in der Heiligen Nacht beherbergt. Bis Sonntag, 29. Januar, können dort insgesamt 45 Krippen, gefertigt aus den unterschiedlichsten Materialien, besichtigt werden.

