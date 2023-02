Krumbach

25.02.2023

Nach zwei Jahren Pause wieder eine ökumenische Woche in Krumbach

Sie organisieren die ökumenische Woche, die am 3. März beginnt.

Plus Das Thema der ökumenischen Woche in Krumbach könnte aktueller nicht sein: "Unser tägliches Brot gib uns heute". Auftakt ist am 3. März mit dem Weltgebetstag.

Von Hans Bosch Artikel anhören Shape

Aktueller könnte das Thema der ökumenischen Woche, die nach zweijähriger Corona-Pause wieder stattfindet, nicht sein. Es ist ein Satz aus dem für Katholiken und Protestanten gleichermaßen bedeutungsvollen "Vaterunser" und lautet: Unser tägliches Brot gib uns heute! Dass der Hunger auf der Welt noch immer eine überragende Rolle spielt, machte der aus Bleichen stammende, langjährige Entwicklungshilfeminister Gerd Müller bei seinem Besuch in Krumbach deutlich. Obwohl derzeit weltweit rund 828 Millionen Menschen nicht genug zum Essen haben, hält er eine Welt ohne Hunger für möglich. Erforderlich wären dafür nach seinen Berechnungen jährlich 50 Milliarden Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen