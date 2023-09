Nachfolger gefunden: Jörg Priesing wird neuer Klinikdirektor in Krumbach

Der Hannoveraner übernimmt in Krumbach den Posten des Krankenhaus-Direktors. Hermann Keller wurde in den Ruhestand verabschiedet.

Jörg Priesing (42) tritt zum 1. Oktober die Stelle des Klinikdirektors an der Klinik Krumbach und damit die Nachfolge von Hermann Keller an, der im Sommer in den Ruhestand verabschiedet worden ist. Das teilen die Kreiskliniken Günzburg-Krumbach in einer Pressemeldung mit. Priesing stammt aus Hannover und ist sowohl diplomierter Betriebswirtschaftler als auch diplomierter Wirtschaftswissenschaftler. Bei diesen beiden Studiengängen in Magdeburg und Wilhelmshaven hat Jörg Priesing Schwerpunkte auf die Bereiche Finanzmanagement, Marketing sowie Organisation und Unternehmensführung gelegt. Außerdem hat er die Qualifizierung zum Medizincontroller (IHK) erworben.

Neuer Klinikdirektor hatte schon zuvor Führungsrolle

Wichtige berufliche Stationen waren von 2013 bis 2019 die Leitung des kaufmännischen Controllings am Krankenhaus Porz am Rhein und anschließend die Position als Verwaltungsdirektor der Kliniken der Kreisspitalstiftung Weißenhorn. Seit September 2022 war Jörg Priesing kaufmännischer Direktor am Malteser Waldkrankenhaus Erlangen, wo er unter anderem verantwortlich für die Digitalisierungsstrategie im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes war. Führungsverantwortung hatte er auch als Mitglied des Direktoriums der Kliniken der Kreisspitalstiftung Weißenhorn inne, als alleiniger Geschäftsführer der Kreisspital Servicegesellschaft, als Stellvertretung des Stiftungsdirektors und als Mitglied verschiedener Führungsstäbe im Rahmen der Covid-19-Pandemie.

Jörg Priesing ist neuer Klinikdirektor am Standort Krumbach. Foto: Kreiskliniken

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Herrn Priesing einen bestens qualifizierten und vielseitigen Klinikdirektor mit Erfahrung gewinnen konnten“, sagt Klinikvorstand Robert Wieland: „Im Hinblick auf die Herausforderungen der Krankenhausreform und die damit verbundene Umsetzung unserer Medizinstrategie haben wir nun wieder einen Verantwortlichen im Süden und sind mit ihm hervorragend aufgestellt. Auch im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach sind sein Wissen und seine Erfahrung willkommen.“ (AZ)

