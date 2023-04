Nachruf: Der Krumbacher Gärtnermeister Bernd Liebl ist tot

Plus Bernd Liebl, Gärtnermeister aus Krumbach, hatte für jede und jeden ein offenes Ohr. Er starb nach schwerer Krankheit im Alter von nur 65 Jahren.

Für die Mitarbeiter der Gartenbau Liebl war er der "herzensgute Chef", der für jede und jeden ein offenes Ohr hatte. Menschlich und hilfsbereit förderte er darüber hinaus viele Vereine, gemeinnützige Institutionen und städtische Einrichtungen, blieb aber trotz langer und schwerer Krankheit bis zuletzt ein willensstarker Kämpfer. Jetzt ist Bernd Liebl im Alter von 65 Jahren gestorben. Wohl gerne hätte er weiter sozial und finanziell gewirkt und geholfen, ohne Aufheben, ohne Anerkennung und ohne Gegenleistung.

Bernd Liebl und sein Bruder Michael übernahmen vom Vater die Verantwortung für die damalige Gärtnerei Miller zwischen Robert-Steiger- und Johann-Kling-Straße im Jahre 1995. Gemeinsam erweiterten sie diese zu einem mittelständischen Unternehmen mit 40 Mitarbeitern, das inzwischen Fachgeschäfte und Supermärkte im gesamten Bayern, Tirol und Württemberg mit Blumen und Pflanzen versorgt. Zudem werden in den Glashäusern zwischen Krumbach und Niederraunau je nach Jahreszeit Tausende Alpenveilchen, Primeln und Geranien produziert.