Nachruf: Die SPD trauert um Eduard Sommer

Der Krumbacher Eduard Sommer hatte einige kommunalpolitische Ämter auf Stadt- und Kreisebene innegehabt. Nun ist er verstorben.

Die SPD Krumbach und im Landkreis Günzburg trauert um einen "treuen Freund und Mitstreiter, der mutig für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität gekämpft hat", wie es im Nachruf für den Anfang Dezember verstorbenen Eduard Sommer formuliert wird.

So hat sich der in Billenhausen geborene Bauingenieur zeitlebens um das kommunalpolitische Geschehen, das kulturelle Gestalten und Wirken und das gesellschaftliche Miteinander und Füreinander verdient gemacht.

Über drei Jahrzehnte Mitglied im Stadtrat Krumbach

Eduard Sommer wirkte von 1972 bis 2008 als Mitglied des Krumbacher Stadtrates und brachte insbesondere sein Wissen als Baufachmann in die Gremienarbeit ein. Auch auf Kreisebene wirkte er in den Jahren von 1972 bis 2008, im kommunalen Ehrenamt als Kreisrat im Günzburger Gremium, was durch die Verleihung der Verdienstmedaille des Landkreises Günzburg gewürdigt wurde.

Darüber hinaus war Sommer langjähriger Fraktionsvorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion wie auch der SPD-Kreistagsfraktion und hatte in seinen kommunalen Ehrenämtern wichtige Funktionen in Haupt-, Finanz-, Bau- und städtischem Personalausschuss. Mit seinem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit und Bürgerwohl hat Eduard Sommer über viele Jahrzehnte der Gemeinschaft seiner Mitbürgerinnen und Mitbürger gedient. Eduard Sommer wurde 86 Jahre alt.