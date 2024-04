Krumbach

Die katholische Landvolkgemeinschaft Krumbach hat Nachwuchssorgen

Plus Bei der katholischen Landvolkgemeinschaft Krumbach stehen Neuwahlen an. Wie auch bei anderen Vereinen gestaltet sich die Suche nach Nachfolgern schwierig.

Von Manuela Rapp

Was wäre, wenn kein Ehrenamt mehr geben würde? Was wäre, wenn ein Verein, der über Jahrzehnte das öffentliche und geistliche Leben mitgeprägt hat, verschwindet? Unvorstellbar? Im Gegenteil. Die katholische Landvolkgemeinschaft Krumbach ist so ein Fall. Bei ihrer Frühjahrsversammlung mit Neuwahl am Dienstag, 9. April, geht es ganz konkret um deren Fortbestehen.

Der Grund: Die Vorstandsrunde – Irene Langer, Barbara Burkhardt, Maria Heiß, Claudia Stegmann und Michael Wiedemann – tritt nicht mehr an. Lediglich Regina Weindl als geistliche Begleiterin bleibt im Amt. Nachfolger werden dringend gesucht. „Wir wären alle bereit, als Paten für ein Jahr mit dabei zu sein“, erklärt Maria Heiß. Doch was, wenn sich keine Lösung findet?

