Neubau der Wohnanlage an der Jochnerstraße in Krumbach verzögert sich

Der Krumbacher Bauausschuss diskutiert eine weitere mögliche Werbeanlage. Auch der Neubau einer Wohnanlage mit 50 Wohneinheiten ist im Gespräch.

Im Stadtteil Hürben in der Brunnenstraße genehmigten die Mitglieder des Krumbacher Bauauschusses in ihrer jüngsten Sitzung den Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage. Das zweigeschossige Wohnhaus mit Flachdach soll mit einer Höhe von sieben Metern errichtet werden. Das dort noch stehende Gebäude wird zu einem späteren Zeitpunkt abgebrochen. Das Anbringen einer Werbeanlage an der Fassade eines Gebäudes in der Bahnhofstraße lehnten die Stadträte ab. Bürgermeister Hubert Fischer sprach von einer „störenden Häufung“ von Werbeanlagen in der Bahnhofstraße. Die Rathausverwaltung hofft, dass dies auch das Landratsamt so sieht.

Wohnanlage mit 50 Wohneinheiten im Gespräch

Noch keine Entscheidung trafen die Bauausschussmitglieder über die Bebauung des Bereiches zwischen der Jochnerstraße im Osten und der Unteren Gänshalde im Süden. Dort soll eine Wohnanlage mit circa 50 Wohneinheiten, darunter auch einige Sozialwohnungen, errichtet werden. Bedenken wurden laut, dass das Bauvorhaben mit drei Vollgeschossen zu massiv in die dortige Wohngegend ausstrahlt. Befürchtet wird zudem ein Protest der dortigen Anlieger. Eine Entscheidung traf das Gremium nicht. Die Fraktionen sollen sich mit dem Sachverhalt befassen. Stadtrat Herbert Haas wies auf das bestehende Wohnungsproblem hin. Nun gilt es für die Stadträte, einen Spagat zwischen gewünschter Bauweise, Anpassung an die Wohngegend und Verringerung der Wohnungsnot zu schaffen. Deutlich wurde, dass der Investor nur bauen wird, wenn das Gesamte einen wirtschaftlichen Nutzen habe.

Im Juli letzten Jahres hatte der Krumbacher Stadtrat beschlossen, die Stichstraße der Hans-Lingl-Straße in „Langgwand“ umzubenennen. Der Beschluss gründete auf den Wunsch eines Eigentümers, hier einen eigenen Straßennamen zu bekommen. Zwischenzeitlich haben sich allerdings die Anlieger der Stichstraße ausgesprochen und gebeten, den Stich doch weiterhin unter dem Namen „Hans-Lingl-Straße“ laufen zu lassen. Der finanzielle Aufwand einer Namensänderung wurde von den dortigen Gewerbetreibenden unterschätzt. Kehrtwende also für die städtischen Vertreter, muss nur noch der Stadtrat als gesamtes Gremium zustimmen.

Stadträtin Ursula Bader bemängelte den Zustand eines Gebäudes nördlich des Bahnhofareals. „Privatbesitz“, sagte Bürgermeister Hubert Fischer. Er habe den Eigentümer bereits „x-mal“ angeschrieben und gebeten, den Zustand zu beseitigen.

