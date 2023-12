Krumbach

Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern in Krumbach geplant

Plus Die Ausschussmitglieder des Krumbacher Stadtrats behandeln Bauanträge und befürworten den Bau von zwei Wohnanlagen. Doch einem Antrag können sie nicht stattgeben.

Die Stadt Krumbach wächst und das seit über zehn Jahren stetig. Heuer ist mit 14.118 Einwohnerinnen und Einwohnern der bisherige Höhepunkt erreicht. Die Tendenz zeigt auch künftig nach oben. Heißt aber auch: Neuer Wohnraum muss dringend her. Die Bautätigkeit ist zuletzt spürbar zurückgegangen. Das Stadtbild ist kaum noch von Kränen oder Baugerüsten geprägt. Nun gibt es eine gute Nachricht: Private Investoren planen zwei Mehrfamilienhäuser. Das Projekt wurde kürzlich im Bauausschuss vorgestellt.

Acht Wohnungen in Babenhauser Straße geplant

Das erste Bauvorhaben betrifft ein Grundstück in der Babenhauser Straße 48. Eine Immobilienfirma aus dem Landkreis möchte dort ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohneinheiten und ebenso vielen Garagen errichten. Ein Bebauungsplan existiert für das Grundstück nicht, das Wohnhaus muss sich also in seinem optischen Erscheinungsbild und in seiner Größe in die nähere Umgebung einfügen. Geplant sind drei Vollgeschosse, wobei das dritte Vollgeschoss im Dachraum liegt. Das Haus soll die Grundmaße von 20 auf 19 Metern haben und etwa 11,6 Meter hoch werden. In Richtung Osten zur Babenhauser Straße soll eine sogenannte Wiederkehr mit Satteldach, in Richtung Westen ein solch kleiner Anbau mit Flachdach errichtet werden.

