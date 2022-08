Ohne Helm unterwegs: Zwei Radler werden bei Unfällen verletzt

In Neuburg erleidet eine Radlerin erhebliche Blessuren. In Krumbach stürzt ein alkoholisierter Radler. Beide trugen keine Radhelme.

Eine Radfahrerin und ein Radfahrer wurden bei Unfällen verletzt. Beide trugen laut Bericht der Polizei keine Radhelme. Am Sonntag gegen 19.15 Uhr fuhr eine 40-jährige Radfahrerin die Neuburger Bergstraße hinunter. Hierbei touchierte sie mit dem Vorderreifen den Randstein zum Gehweg und stürzte vom Rad. Die Frau erlitt, so die Polizei in ihrem Bericht, ein Schädelhirntrauma und kam mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Augsburg. Einen Fahrradhelm trug die 40-Jährige laut Polizeiangaben nicht.

Die bayerische Polizei hat unter dem Motto "#KopfEntscheidung" eine Präventionskampagne gestartet. Ziel dieser Aktion ist es, Fahrradfahrer zu motivieren, einen Fahrradhelm zu tragen. "Das Tragen eines Fahrradhelms mindert das Risiko von schweren Kopfverletzungen deutlich und hätte bei diesem Unfall die Verletzungen vermutlich gemindert", betont die Polizei.

Eine Autofahrerin verständigte die Rettungskräfte

In Krumbach stürzte ein alkoholisierter Radler, der laut Polizei ebenfalls keinen Radhelm trug. Der 58-jährige Radfahrer stürzte am Sonntag gegen 20.45 Uhr alleinbeteiligt auf dem Radweg neben der B300 am südlichen Ortsausgang von Krumbach. Eine zufällig vorbeifahrende Autofahrerin beobachtete den Unfall und verständigte die Rettungskräfte sowie die Polizei. Bei der Versorgung des Radfahrers wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt, so die Polizei.

Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde und die Beamten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr einleiteten. Mit dem Verdacht einer Gehirnerschütterung und Schürfwunden kam der Radfahrer zur Behandlung ins Klinikum Krumbach. Einen Fahrradhelm trug auch dieses Unfallopfer nicht, schreibt die Polizei.

Die absolute Fahruntüchtigkeit mit dem Fahrrad liegt bei 1,6 Promille. Die relative Fahruntüchtigkeit beim Fahrrad beginnt bereits bei 0,3 Promille. Bei auffälligem Fahrverhalten oder Fahrradunfällen können laut Polizei ab diesem Wert bereits Strafen drohen. (AZ)