Krumbach

18:00 Uhr

Neuburger Zahnarzt Purger übernimmt Praxis im Krumbacher Zentrum

Zwei Zahnarztpraxen künftig unter einem Dach. Neuburgs Zahnarzt Dr. Georg Purger übernimmt die Zahnarztpraxis von Dr. Hermann Feroudj in Krumbach.

Plus Für die Patienten der Praxis Feroudj in Krumbach soll sich nichts ändern. Was dem Zahnarzt besonders wichtig ist.

Von Dieter Jehle

"Es entstehen Synergien." Der Neuburger Zahnarzt Dr. Georg Purger bringt es auf den Punkt. Ab 1. Mai übernimmt er die Zahnarztpraxis von Dr. Hermann Feroudj in Krumbach. "Für die Patienten ändert sich im Prinzip nichts, es bleibt das gewohnte Umfeld, die zahnärztliche Versorgung und organisatorische Abläufe werden optimiert", so Purger. Feroudj wird wie bisher in gewohntem Umfang seine Patienten aus Krumbach und der Region behandeln.

