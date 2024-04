Neue Ampel führt zu neuer Verkehrsregelung im Krumbacher Südwesten

Im Bereich Babenhauser Straße/Südstraße in Krumbach soll eine Kombination von Dosierunganlage und Ampel der Verkehr flüssiger und sicherer machen.

Die Arbeiten sind mittlerweile in vollem Gange: Im Bereich der Kreuzung der Südstraße mit der Babenhauser Straße/ B300/Westfriedhof werden eine Dosierungsanlage und eine Ampel errichtet. Bekanntlich kommt es an der Einmündung in die Babenhauser Straße immer wieder zu langen Rückstaus in der Südstraße. Durch eine Dosierungsanlage soll der Verkehr flüssiger laufen.

Registriert die Dosierungsanlage einen Rückstau in der Südstraße, dann schaltet die neue Ampelanlage auf Rot. So können Fahrzeuge von der Südstraße in die B 300/Babenhauser Straße einfahren. Zudem können Fußgänger durch die Ampel sicher die Babenhauser Straße/B300 überqueren. Wie im Testbetrieb im Juli 2023 festgestellt wurde, könne der Verkehrsfluss aus der Südstraße an diesem Knotenpunkt durch eine Dosierungsanlage verbessert werden, teilt das Staatliche Bauamt weiter mit. Die Testphase der Anlage beginne dann ab Anfang Mai. Im Zuge der Installation der Dosierungsanlage werde, so das Staatliche Bauamt, auch der Zebrastreifen über die B 300 am Friedhof wegfallen. Stattdessen werde der "Fußgänger über die Lichtsignalanlage der Dosierungsanlage sicher über die Bundesstraße" geführt. Über den genauen Bauablauf und die Sperrzeiten in den Sommermonaten werde rechtzeitig gesondert informiert, so das Staatliche Bauamt. (AZ/pb)

