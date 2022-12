Krumbach

vor 57 Min.

Krumbachs überragendes Ballett-Talent tanzte schon in New York

Plus Warum Julie Raiss aus Krumbach den Kunstförderpreis der Stadt Augsburg in der Sparte Ballett bekommt und was das Tanzen für sie bedeutet.

Von Heinrich Lindenmayr Artikel anhören Shape

Eine Ballettstange steht in der Eingangsdiele des Hauses, in dem Julie Raiss aufwächst. Sie ist ein Überbleibsel aus Corona-Tagen, als die heute 14-Jährige Online-Unterricht bekam und ihr Können und ihre Fortschritte nur per Video-Botschaft demonstrieren konnte. Ihr Wunsch ist es, einmal zu den ganz Großen des Balletts weltweit zu zählen. Auf dem Weg zu diesem ehrgeizigen Ziel bekam sie jüngst eine weitere Bestätigung. Gleich zwei Preise wurden ihr zugesprochen: der 63. Kulturförderpreis der Stadt Augsburg in der Disziplin Ballett und der Maureen-Denman-Preis. Erstmals vergab die Augsburger Fachjury einer Nachwuchskünstlerin beide Preise. „Diese Doppelung entspricht dem außergewöhnlichen Talent der Tänzerin“, heißt es in der Jurybegründung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen