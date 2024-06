Neue Betrugsmasche: Vermeintliche Heilerinnen "reinigen" Bargeld

Eine Frau ist am Krumbacher Stadtpark um Geld betrogen worden, da sie sich zwei "Heilerinnen" anvertraute. Die Polizei warnt vor dieser perfiden Betrugsmasche.

An einem Dienstagnachmittag Anfang Juni ist es zu einem Trickbetrug in der Nähe des Stadtparks in Krumbach gekommen. Zwei Frauen mittleren Alters sprachen eine Frau an und priesen ihre Eigenschaften als Heilerinnen an. Sie vermittelten ihrem Opfer den Glauben, dass ihr Unheil drohen würde. Um dieses abzuwenden und mögliche Schäden an Familie und Bargeld zu verhindern, müsse die Frau Rituale durchführen, die ihr von den Betrügerinnen erläutert wurden. So erklärt es die Polizei Krumbach. Eine der Betrügerinnen beteuerte außerdem, dass sie selbst von der anderen Frau geheilt worden sei. Die beiden konnten die Geschädigte so von ihren angeblichen Fähigkeiten überzeugen und sie ließ sich auf die Anweisungen ein.

Betrug in Krumbach: Statt Geldscheine waren dort nur noch Papierschnipsel

Unter anderem sollte die Frau Bargeld von zu Hause holen. Zur vermeintlichen Reinigung wickelten die beiden unbekannten Frauen das Geld in ein Tuch, verbanden es mit einem roten Faden und das Betrugsopfer sollte das Päckchen erst Tage später wieder öffnen. Die Geschädigte stellte schließlich jedoch fest, dass in dem Tuch, in welchem das Bargeld verwahrt werden sollte, nur noch Papierschnipsel waren. Die Polizeiinspektion Krumbach hat die Ermittlungen zu dem Betrugsfall aufgenommen.

Die Polizei warnt vor dieser Masche und gibt folgende Tipps:

Die vermeintlichen Heilerinnen sprechen oftmals russischsprachige Opfer auf Russisch an. Bitte warnen Sie Ihre Bekannten oder Verwandten vor dieser Betrugsmasche . Sprechen Sie auch mit Nachbarn darüber.

. Sprechen Sie auch mit Nachbarn darüber. Übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen.

Wenden Sie sich im Zweifel an die Polizei und seien Sie wachsam.

und seien Sie wachsam. Sollten Sie Opfer eines Betrugs geworden sein, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (AZ)

Lesen Sie dazu auch