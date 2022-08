Krumbach

Neue Buslinie fährt über Krumbach: Eine Besserung für den Nahverkehr?

Der Bereich, in denen Flexi-Busse fahren, sollausgeweitet werden.

Plus Der VMK richtet einen Schnellbus von Memmingen über Krumbach nach Augsburg ein, um den Nahverkehr zu verbessern. Die Sperrung der Mittelschwabenbahn wird als "Unding" bezeichnet.

Von Hans Bosch

Voraussichtlich zum Fahrplanwechsel im Dezember 2023 wird sie Wirklichkeit: eine durchgängige Buslinie von Memmingen über Babenhausen, Krumbach, Thannhausen nach Augsburg. Und zwar von Montag bis Freitag stündlich und am Samstag und Sonntag im Zwei-Stunden-Takt jeweils zwischen 5 und 22 Uhr. Für Krumbachs Bürgermeister und den Vorsitzenden des Verbands Mittelschwäbischer Kraftfahrzeuglinien (VMK), Hubert Fischer, wird diese Linie "Rückgrat, Ergänzung und Zubringer" für den künftigen öffentlichen Nahverkehr in den Landkreisen Günzburg, Neu-Ulm und Unterallgäu. Sein Stellvertreter und Busunternehmer Josef Brandner bezeichnet die neue Verbindung als "notwendigen Anker", der für reibungslose Anschlüsse in alle Richtungen im gesamten mittelschwäbischen Raum sorgt.

