Neue Zimmer im Krumbad: Bekenntnis für die Zukunft

Plus Pater Theo Schmidkonz wohnte 32 Jahre im Krumbad bei Krumbach. Jetzt werden seine ehemaligen Räumlichkeiten nach langem Umbau als Fremdenzimmer genutzt.

Für Krumbad-Geschäftsführer Peter Heinrich war der vergangene Freitag ein „wichtiger Tag“ in der inzwischen 600-jährigen Geschichte und gleichzeitig ein „klares Bekenntnis für die Zukunft“ des traditionsreichen Heilbads bei Krumbach. Was ist der Grund? Es sind elf Fremdenzimmer, die im Verlauf der letzten drei Jahre im Gebäudetrakt zwischen Burg und Kapelle mit erheblichem finanziellen Aufwand eingerichtet und im Viersternekomfort möbliert wurden. Jetzt ist der Umbau abgeschlossen.