Neuer Malwettbewerb der Stadt Krumbach für die Faschingsferien

Die "tollsten Werke" werden auch diesmal prämiert. Auch eine kleine Ausstellung ist möglich.

An die Stifte, fertig, los: Jugendpflege, Quartiersmanagement und Familienstützpunkt Krumbach rufen über die Faschingsferien zu einem besonderen Malwettbewerb auf. Unter dem Motto „Ich mal mir die Welt, wie sie mir gefällt“, wurden schon 2020 zahlreiche tolle Kunstwerke im Bürgerhaus eingereicht und einige prämiert. Jetzt gibt es eine Neuauflage der Aktion.

Natürlich waren ein paar Interpretationen des Themas beim letzten Mal von den ersten Einschränkungen durch die Corona-Pandemie geprägt. Doch wie sieht nun eine Welt aus, die ganz nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen gestaltet werden kann? "Bei diesem Malwettbewerb ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt", heißt es in der Pressemitteilung der Jugendpflege Krumbach, des Quartiersmanagements und des Familienstützpunktes.

Ist es ein Schlaraffenland, in dem es reichlich Essen und Trinken gibt? Eine Welt, in der Superhelden durch die Gegend fliegen? Oder eine Welt voller Frieden und Harmonie? Das Motto lässt sich ganz frei interpretieren. Jung und Alt darf bei dem Wettbewerb mitmachen und sich künstlerisch austoben. Die Kunstwelten können bis zum 28. Februar, mit Namen, Alter und Telefonnummer versehen, im Bürgerhaus in Krumbach eingeworfen, abgegeben oder auch als Foto an die Jugendpflege Krumbach gesendet werden.

Die Bilder werden auch in den sozialen Medien veröffentlicht

Die tollsten Werke werden selbstverständlich auch diesmal prämiert. Es warten tolle Preise auf die Gewinnerinnen und Gewinner. Außerdem werden die Fotos über eine digitale Bildergalerie über die Social-Media-Kanäle von Jugendpflege und Quartiersmanagement veröffentlicht. Vielleicht ist auch eine kleine Ausstellung der Kunstwerke möglich. Eine Teilnahme lohnt sich in jedem Fall! So heißt es nun: Ran ans Papier oder die Leinwand und der Kreativität freien Lauf lassen! Jugendpflege, Quartiersmanagement und Familienstützpunkt freuen sich auf viele tolle Einsendungen. Weitere Infos gibt es bei Melissa Niedermair mit der Telefonnummer 0157/5807713 oder per E-Mail: m.niedermair@pro-arbeit.info. (AZ)