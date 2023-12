Krumbach

vor 47 Min.

Gebäude in der Burgauer Straße setzt neuen städtebaulichen Akzent

Kürzlich war Richtfest für das Bauprojekt an der Burgauer Straße in Krumbach.

Plus Nachverdichtung im städtischen Raum: Neue Wohnungen entstehen zentrumsnah in Krumbach. Kürzlich war Richtfest in der Burgauer Straße.

Von Christian Pagel

Mit dem kürzlich begangenen Richtfest für ein neues Wohngebäude in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt wurde bei einem Bauprojekt in Krumbach ein wichtiges Etappenziel erreicht. Der Immobiliendienstleister PS Finanz GmbH aus Krumbach gestaltete zusammen mit dem Bauunternehmen Bendl aus Günzburg und der Zimmerei Eckert aus Burtenbach ein Ensemble an der Burgauer Straße. Es besteht aus einem Bestandsbau und einem Neubau, die zusammen über insgesamt neun Wohnungen mit Flächen zwischen 53 m² und 107 m² verfügen.

Wann die Wohnungen in Krumbach vermarktet werden

Die Tiefgarage, die unter dem Neubau entsteht, kann von beiden Häusern genutzt werden. Besonders der Neubau, geplant vom Architekturbüro Dreier in Krumbach, verspricht hohe Wohnqualität durch Barrierefreiheit, Balkone oder Terrassen sowie einen Aufzug, der von der Tiefgarage bis ins Dachgeschoss führt, wo sich seine Tür direkt in eine Wohnung öffnet, die sich über die ganze Hausfläche erstreckt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen