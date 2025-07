Neuer Vorstand bei der Katholischen Sozialstation Krumbach gewählt

In der jüngsten Mitgliederversammlung der Katholischen Sozialstation Krumbach wurde ein neuer Vorstand gewählt, der sich in den kommenden drei Jahren weiterhin als Gesellschafter der Ökumenischen Sozialstation den Aufgaben der ambulanten Tagespflege widmen möchte. Zudem sollen auch weiterhin kirchlich-karitative Maßnahmen und Einrichtungen durch die katholische Sozialstation unterstützt werden. Als neuer erster Vorsitzender wurde Jochen Schwarzmann gewählt, als zweiter Vorsitzender Helmut Ganz. Schwarzmann bedankte sich bei Ganz für dessen wertvolle Arbeit in den vergangenen drei Jahren als erster Vorstand. Helmut Ganz wiederum dankte in seinen Worten Hans-Peter Riess, der insgesamt zwölf Jahre als Beisitzer im Vorstand tätig war. Der Vorstand wird durch die Beisitzer Oskar Saur, Pfarrer Dr. Michael Kinzl, Stefan Schur, die Kassenprüfer Alfred Bürgel, Karin Simnacher und Herrn Stadtpfarrer Josef Baur als geborenes Mitglied vervollständigt. Helmut Ganz nannte die Unterstützung der Seniorengymnastik, der Tafel und der Flüchtlingshilfe als karitative Maßnahmen. „Wir möchten die wertvolle Arbeit, die in den letzten Jahren geleistet wurde, fortführen.“ betonte Jochen Schwarzmann zum Abschluss der Mitgliederversammlung.

