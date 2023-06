In Krumbach entsteht neuer Wohnraum

Plus In der Krumbacher Bahnhofstraße entstehen neue Wohnungen. Vertriebsauftakt für die Wohnanlage Eco Park.

In den kommenden zweieinhalb Jahren werden in der Bahnhofstraße zwei Mehrfamilienhäuser mit Eigentumswohnungen entstehen. Die markante Faist-Villa wird erhalten bleiben und kernsaniert. Im Herbst dieses Jahres ist der Spatenstich geplant, dem der baldige Baubeginn folgen soll.

Es wird gebaut in der Bahnhofstraße. Der Geschäftsführer der ausführenden Baufirma Eco Bau GmbH & Co. KG, Albert Gleißner, begrüßte zum offiziellen Auftakt des Wohnbauprojekts die beteiligten Firmen, Investoren und Initiatoren, welche durch Planung, Konzept und Ausführung dieses Gesamtpaket ermöglichen.