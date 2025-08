Neues Einsatzfahrzeug unter Gottes Schutz gestellt

Icon vergrößern Mitglieder der Bereitschaft Krumbach mit Ehrengästen. Foto: Sabine Kappelmeier Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Mitglieder der Bereitschaft Krumbach mit Ehrengästen. Foto: Sabine Kappelmeier

Bei strahlendem Sommerwetter fand die feierliche Weihe des neuen Einsatzfahrzeugs der BRK-Bereitschaft Krumbach statt. Die von Stadtpfarrer Victor Roger Nkou Fils von der Stadtpfarrei Maria Hilf in Krumbach gestaltete Zeremonie stand ganz im Zeichen der Wertschätzung für die Arbeit der Hilfsorganisationen. Der Gottesdienst, der auf die Belange und Herausforderungen des Ehrenamts in Rettungsdiensten und Katastrophenschutz zugeschnitten war, fand großen Anklang bei den zahlreichen Mitgliedern der Bereitschaft und den Gästen. In seiner Predigt würdigte Pfarrer Nkou Fils besonders das selbstlose Engagement der Helferinnen und Helfer, die oft unter schwierigen Bedingungen im Einsatz sind.

Im Anschluss an den Gottesdienst erfolgte die feierliche Segnung des neuen Fahrzeugs, das künftig im Dienst der Bevölkerung stehen wird. Der Segen soll den Einsatzkräften Schutz bieten und ein Zeichen der Verbundenheit zwischen Kirche und Hilfsorganisationen setzen. Ein besonderer Dank gilt Pfarrer Nkou Fils für seine einfühlsamen Worte und die symbolträchtige Weihe. Ebenso dankte die BRK-Bereitschaft Krumbach den Vertreterinnen und Vertretern der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Technischen Hilfswerks (THW), die durch ihre Anwesenheit die Zeremonie bereicherten und die Gemeinschaft der Blaulichtfamilie unterstrichen. Mit der Weihe beginnt für die Bereitschaft ein neuer Abschnitt – gut ausgerüstet und gesegnet für die kommenden Aufgaben im Dienst am Nächsten.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!