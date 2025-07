Neues Präsidium des Lions Club Mittelschwaben gewählt

Der Lions Club Mittelschwaben hat in seiner jüngsten Sitzung ein neues Präsidium gewählt, das bereits seine Arbeit aufgenommen hat. In einer feierlichen Übergabe wurden Jochen Schwarzmann als Präsident, Christian Kreye als Vizepräsident, Günther Mayer als Past-Präsident, Martin Huggenberger als Clubmaster, Armin Maier als Mitgliederbeauftragter, Peter Endres als Sekretär und Peter Henzler als Schatzmeister als die neuen Mitglieder des Präsidiums gewählt. „In den Clubabenden sollen spannende Referate durch interessante Gäste den Austausch und die Begegnung fördern. Zugleich wollen wir gute Projekte in unserer Region unterstützen, indem wir durch Aktivitäten wieder in die Öffentlichkeit gehen“, betonte Jochen Schwarzmann, der neue Präsident in seiner Ansprache und dankte herzlich Günther Mayer für dessen Arbeit als bisheriger Präsident.

An dem Abend wurde auch das Wirken von Hans-Peter Ziegler als bisheriger langjähriger Sekretär des Clubs gewürdigt. Interessante Einblicke in die jahrzehntelange Hilfstätigkeit der Lions gab der Chronist Erwin Nuscheler. Die Bedeutung von Zusammenhalt und sozialem Engagement bleibe gestern und heute zentral. So sind auch im neuen Clubjahr wieder die Krapfen-Activity, das Benefiz-Weihnachtskonzert und der Büchermarkt geplant sowie ein großes Benefizkonzert mit dem deutschlandweit bekannten Popchor „Greg is back“.

