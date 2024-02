Krumbach

Nicolai Schiefele will bester Nachwuchskoch Deutschlands werden

Plus Nicolai Schiefele aus Kettershausen macht seine Ausbildung beim Krumbacher Kachelofen und gewann die Schwäbische Schulmeisterschaft. Was ihn am Beruf fasziniert.

Von Dominik Thoma

Engagiert, talentiert, konsequent und hilfsbereit. So beschreibt Junior-Chefin Laura Haas, Tochter des Kachelofen-Inhabers und Krumbacher Gastronomen Herbert Haas, ihren Nachwuchskoch Nicolai Schiefele. „Er ist unser bester Azubi“, berichtet sie stolz bei einem Ortsbesuch, und sie ist sich sicher: „Aus ihm wird einmal ein richtig guter Koch.“ Einen beachtlichen Erfolg beim Kochen hat ihr 19-jähriger Schützling bereits jetzt eingefahren. Gemeinsam mit Teampartner Dennis Faul gewann er die Schwäbischen Schulmeisterschaften in Bad Wörishofen. Dort überzeugten sie die Jury mit Gerichten, die wie Träume kulinarischer Feinschmecker klingen.

Hohes Niveau bei der Schwäbischen Schulmeisterschaft in Bad Wörishofen

Kürbisfenchelsalat auf Crostini und Petersilienmayonnaise, Forellenravioli in Dillsauce, gefüllte Paprikaröllchen mit Kartoffelpuffer und Gemüsesoße. Veganes Schokoladenmousse mit Sharonfrüchteragout und Himbeersoße zum krönenden Abschluss. Mit diesen Gerichten kochten sie sich auf den ersten Platz. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer seien sehr gute Köche gewesen, findet Nicolai Schiefele. Am Ende hätten nur Feinheiten den Unterschied gemacht. In die Bewertung floss alles mit ein, was beim Kochen wichtig ist: Die Organisation und Sorgfalt in der Zubereitung, der Schwierigkeitsgrad der Gerichte sowie Optik und Geschmack der fertigen Speisen. Herausgestochen seien die beiden Sieger außerdem durch ihre abwechslungsreiche Menüauswahl, die jedes Team aus vorgegebenen Lebensmitteln selbst erstellte. So servierte außer ihnen nämlich niemand, passend zum Motto „Gesunder Start ins Jahr mit Kneipp“, ein veganes Gericht.

