Nur Sachschaden nach Unfall in der Mindelheimer Straße in Krumbach

Am Mittwoch nimmt eine 63-jährige Autofahrerin auf der Mindelheimer Straße in Krumbach einer anderen Autofahrerin die Vorfahrt. Es kommt zum Zusammenstoß.

Am Mittwoch, 1. Februar, hat sich in Krumbach gegen 7.55 Uhr auf der Kreuzung Mindelheimer Str./ Südstraße ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden in Höhe von etwa 5.400 Euro ereignet. Wie die Polizei mitteilt, befuhr zur Unfallzeit eine 63-Jährige mit ihrem Auto die Mindelheimer Straße in südlicher Richtung. An der Kreuzung zur Südstraße wollte sie ihre Fahrt geradeaus über die Südstraße fortsetzen. Hierbei missachtete sie jedoch die Vorfahrt einer 46-jährigen Autofahrerin. Diese war mit ihrem Fahrzeug auf der Südstraße in westliche Richtung unterwegs. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. (AZ)