Alfred Kober wurde zum Chronisten einer bewegten Epoche

Der bekannte Heimatbuchautor Alfred Kober aus Oberbleichen ist im Alter von 84 Jahren gestorben. In seinen Büchern hält er die Erlebnisse von vielen Menschen fest.

"Getroffen 10! Hut ab!", "Waldgeschichten" oder "Fragt uns: Wir sind die Letzten!": Es sind Bücher, die Alfred Kober verfasst hat. Vor einigen Tagen ist der bekannte Oberbleicher Heimatbuchautor im Alter von 84 Jahren gestorben. Als Chronist hat er die Wechselfälle einer bewegten Epoche festgehalten.

Kober war lange als Polizist tätig, auch die Erfahrungen und Erlebnisse seiner täglichen Arbeit konnte er immer wieder in seinen Veröffentlichungen aufgreifen. Kober wurde am 9. Februar 1938 in Oberbleichen geboren, wo er die Volksschule besuchte. 1961 machte er den Realschulabschluss in Krumbach nach. Sein beruflicher Weg führte ihn in den gehobenen Dienst der Polizei. Kober heiratete 1962. Aus der Ehe gingen zwei Töchter und zwei Enkelkinder hervor.

Alfred Kober war der Dorfreporter für Oberbleichen

Dass das Schreiben ein zentraler Bestandteil seines Lebens werden würde, zeichnete sich bereits 1974 deutlich ab. Kober begann mit der Beschreibung seines Heimatdorfes Oberbleichen, sie erschien unter dem Titel "Um St. Zeno scharen sich die Häuser". Kober war gewissermaßen als Dorfreporter unterwegs und zeichnete die Erinnerungen von vielen älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern auf.

Sprechen mit den Menschen vor Ort, ihre Erlebnisse festhalten – das sollte Kober all die Jahre, die folgen sollten, begleiten. Im Buch "Fragt uns: Wir sind die Letzten" (erschienen im Jahr 2012) stellte er die Erinnerungen von Menschen, die den Abgrund des Zweiten Weltkriegs erlebten, zusammen.

Das Geleitwort schrieb seinerzeit der langjährige Bundesfinanzminister Dr. Theo Waigel. "Alfred Kober ist ein ganzes Leben ein Suchender gewesen. Er sucht nach dem Sinn der Geschichte hinter den Geschichten, er erfragt und beschreibt", hat Waigel in seinem Geleitwort formuliert. Dafür steht auch der Titel "G’hört, erlebt und aufg'schrieba".

Lesen Sie dazu auch

Kober war überzeugt: "Interesse an authentischen Erlebnissen wächst"

Kober hat seine Tätigkeit in seinem Vorwort für den Band "Waldgeschichten" 2013 folgendermaßen umschrieben: "Oft denke ich darüber nach, wie Erinnerungen an Kriegs- und Nachkriegszeit allmählich verloren gehen. Parallel dazu wächst jedoch das Interesse an authentischen Erlebnissen aus dieser Epoche."

Nach seiner Pensionierung als Polizeibeamter im Jahr 1998 intensivierte Kober seine Tätigkeit als Buchautor weiter.

Kober gelang es immer wieder, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens für das Schreiben von Geleitwörtern zu gewinnen. Neben Waigel waren dies beispielsweise der ehemalige Augsburger Bischof Viktor Dammertz oder auch der ehemalige Entwicklungshilfeminister Gerd Müller.

Kober war in jungen Jahren als bayerischer Grenzpolizist auch am damaligen "Eisernen Vorhang", der die DDR von der Bundesrepublik trennte, im Einsatz. Der Autor war auf seine Weise selbst ein Zeitzeuge einer bewegten Epoche.