Internet in Krumbach fällt stundenlang aus

Vom Internetausfall in Krumbach betroffen waren Geschäfte und Haushalte in der Bahnhofstraße. Sie waren mehrere Stunden lang auch ohne Telefon.

In einigen Haushalten und Geschäften in der Krumbacher Bahnhofstraße gab es am Dienstag einen stundenlangen Internet- und Telefonausfall (zwischen circa 10.30 Uhr und etwa 15 Uhr). Betroffen war, so unsere Informationen, der Bereich der Bahnhofstraße von der Lichtensteinstraße bis zur Straße Am Stadtgarten. Die Ursache für den Ausfall war zuletzt noch unbekannt. Keine Probleme habe es, wie Apotheker Mathias Müller mitteilte, beispielsweise in der Bahnhof-Apotheke gegeben. Die Apotheke sei über verschiedene Anbieter und Wege mit dem Internet verbunden, dies zahle sich in solchen Situationen aus.

In Obergessertshausen fehlte Internet und Telefon für einige Tage. Bei Tiefbauarbeiten in Aichen wurde ein Kabel der Telekom beschädigt. Am Dienstag sei die Störung laut Telekom wieder behoben worden. Eindringendes Wasser hatte die Arbeiten verzögert. (pb, pibo)