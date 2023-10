Ein alter Bahnwaggon, der eine tragische Geschichte erzählt

Zwei Menschen am Rand der Gesellschaft sind Hauptfiguren im Roman "Waggon vierter Klasse" des gebürtigen Ichenhausers Robert Domes. Eine Geschichte um Ausgrenzung und Verdrängen.

Nicht selten beruhen erfolgreiche Bücher, Theaterstücke und Filme auf wahren Begebenheiten. Das Leben selbst scheint häufig die besten Geschichten zu schreiben - allzu oft leider auch die traurigsten. Dem während der NS-Diktatur tragisch endenden Außenseiter-Schicksal des Obergünzburger Gastwirtssohnes Alois Roth (1894 bis 1945) widmet der in Ichenhausen geborene und in Irsee lebende Autor und Journalist Robert Domes seinen Roman "Waggon vierter Klasse" (2021).

Er kombiniert darin die wahre Geschichte eines vermeintlich "Asozialen" mit der Sichtweise des Flüchtlingsmädchens Martha, das 1948/49, also in der "Niemandszeit" zwischen Diktatur und Demokratie, am Rand des Dorfes Obergünzburg in genau jenem ausrangierten Bahnwaggon wohnt, in dem zuvor Alois Roth gelebt hat. Im Mittelschwäbischen Heimatmuseum lasen im Rahmen des Literaturherbstes Robert Domes und seine Frau, die Schauspielerin Simone Schatz, abwechselnd Passagen aus dem Buch vor und nahmen dabei jeweils die Perspektiven von Alois und der aus Ostpreußen stammenden Martha ein. Dem Publikum im gut besuchten Nazarenersaal wurden auf diese Weise assoziationsreiche Einblicke in eine Geschichte ermöglicht, die als literarisches Plädoyer für Menschlichkeit von Beginn an packte und faszinierte.

Museumsleiterin Anita Roth freute sich darüber, dass Robert Domes, "der ja nicht zum ersten Mal hier ist, heute seine Frau mitgebracht hat". Das Buch passe zudem gut zur 2017 im Haus eingerichteten Dauerausstellung "Neue Heimat Mittelschwaben - Flucht und Vertreibung aus den ehemaligen Ostgebieten".

Robert Domes ist vielen durch sein Buch "Nebel im August" bekannt

In seinem ebenso aufsehenerregenden wie erfolgreichen Buch "Nebel im August" (2008) hatte Robert Domes die - 2015 auch erfolgreich verfilmte - Geschichte des Euthanasie-Opfers Ernst Lossa nacherzählt, dem 1944 im Alter von 14 Jahren die Todesspritze verabreicht wurde. Der Roman "Waggon vierter Klasse", für den der Autor - wie für "Nebel im August" - umfangreiche Recherchen getätigt hat, setzt sich aus zwei Erzählsträngen zusammen. Der historisch belegten Geschichte von Alois Roth und den in Ich-Form geschilderten Erlebnissen der 16-jährigen Martha, einer fiktiven Figur, die aber dem realen Vorbild der aus Königsberg geflohenen Eva Schwertner nachempfunden ist.

Blick auf Obergünzburg inmitten einer idyllischen Allgäuer Landschaft. Der Ort steht im Mittelpunkt des Romans von Robert Domes, der eine Geschichte von Ausgrenzung und Verdrängung erzählt. Foto: Peter Bauer

"Ich bin in einem alten Bahnwaggon in Obergünzburg. ... Ich dachte mir gleich, dass es hier spukt". So beschreibt die aus Ostpreußen vertriebene und mit ihrem Vater und zwei Geschwistern im Sommer 1948 ins Allgäu geflüchtete Romanfigur Martha "die erste Nacht in meinem neuen Zuhause". Mit wohlklingender Stimme brachte Simone Schatz die Empfindungen des Mädchens zum Ausdruck, das sich in dem für Arme und Außenseiter vorgesehenen Waggon am Dorfrand von Obergünzburg wie ein orientierungsloser Fremdkörper fühlt.

Lesen Sie dazu auch

Als Martha im Waggon zufällig auf eine alte Blechschachtel mit Habseligkeiten des Vorbewohners stößt, beginnt sie, sich für dessen Lebensgeschichte zu interessieren. Wer war dieser Alois Roth, der während der NS-Schreckensherrschaft spurlos verschwunden zu sein scheint? Hartnäckig begibt sich die 16-Jährige auf Spurensuche, so dass allmählich - trotz zunächst unüberwindlich scheinender Mauern des Schweigens - immer mehr Details über den Gastwirtssohn herauskommen. Dieser verlor früh Schwester und Mutter, geriet trotz sehr guter Schulnoten auf die schiefe Bahn und landete als Kleinkrimineller etliche Male im Gefängnis. "Alois war kein schlechter Mensch", meint - von Martha gefragt - dessen Jugendfreundin Franzi, die - von Alois "einmal zu viel enttäuscht" - im Jahr 1948 als verheiratete Frau einen Käseladen führt.

Bereits 1920 kam der "Lammwirts-Luis", wie Alois genannt wurde, mit dem Gesetz in Konflikt. Halbseidene Geschäfte mit schwarzgeschlachteten Kälbern markierten den Beginn einer Kleinkriminellen-Karriere, die zu häufigen Verhaftungen und zum Verlust der Wohnung führen sollte. Im Sommer 1934 ist Alois Roth, der als trinkfreudiger Pfiffikus im Dorf keineswegs unbeliebt gewesen sein soll, in den Bahnwaggon eingezogen. In einer von Robert Domes vorgelesenen Buchpassage wird er dort von seinem Kumpel Michel besucht, der im KZ Dachau inhaftiert war und sich nun wundert, dass Alois immer noch frei ist. Im Herbst 1943 aber kam es dann doch zur Verhaftung des eigensinnigen Sonderlings, der von den Nazis als "arbeitsscheuer Volksschädling" erst ins Gestapo-Gefängnis nach Augsburg und 1944 nach Auschwitz gebracht wurde, wo er - seiner Identität beraubt - nur noch der "Häftling Nr. 173690" war. 1945 starb er nach einem Todesmarsch im KZ Mauthausen.

Er ist eines der wenig beachteten Opfer der NS-Diktatur

Gespannt folgte das Krumbacher Publikum den lebendig und eindringlich gelesenen Textauszügen aus der sensibel und detailreich erzählten Geschichte um Wahrheitssuche, Schuld, Ausgrenzung und Verdrängen. Der Roman macht nicht nur auf den Kleingauner Alois Roth, eines der eher wenig beachteten Opfer der NS-Diktatur, aufmerksam, sondern auch auf die Schwierigkeiten von Vertriebenen, sich anno 1948/49 in einer neuen Heimat zurechtzufinden, wo sie nicht selten mit Ablehnung und Ausgrenzung konfrontiert wurden.

"Das Buch sollte kein Denkmal für Alois Roth sein, sondern dazu beitragen, dass er nicht vergessen wird", betonte Robert Domes beim Publikumsgespräch nach der Lesung. Der Obergünzburger Wilhelm Weinbrenner, der mit anderen engagierten Bürgern Nachforschungen über Alois Roth und den Waggon betrieb, habe ihn zu der Geschichte angeregt. "Die heutigen Obergünzburger waren enorm hilfsbereit", erzählte der Autor, der auf "betagte Zeitzeugen, auf Schulzeugnisse und Zeitungsmeldungen" zurückgreifen und seine Recherchen im Gemeindearchiv sowie in den Staatsarchiven in München und Augsburg vertiefen konnte.

Weil aus den Dokumenten aber nicht herausgelesen werden konnte, wie Alois Roth redete, dachte und fühlte, ergänzte Robert Domes die Fakten um Fiktives, wobei er möglichst nah an der Realität bleiben wollte. So lässt er beispielsweise im Buch seinen angetrunkenen Protagonisten im Wirtshaus abfällige Äußerungen über die Nazis machen, was dann zur - historisch belegten - Verhaftung vom Herbst 1943 führt. Und die im Buch geschilderten Nachforschungen der Romanfigur Martha, eine literarische Erfindung, bereichern die auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte um eine Spannung garantierende Spurensuche.

Heute werden dort Schulklassen unterrichtet

Ein kleines Wunder stellt es für Robert Domes dar, dass in der heutigen Gemeinde "die kleine Viehweide seit den 1970er-Jahren voll bebaut wurde, aber genau an dem Fleck, wo der Waggon stand, kein Haus gebaut wurde, sondern ein offenes Klassenzimmer entstanden ist". Und so können heute Schulklassen an jenem Ort unterrichtet werden, wo von 1934 bis 1943 beziehungsweise 1948/49 zwei grundverschiedene Menschen am Rand der Gesellschaft gelebt haben: Ein von den Nazis als "asozial" stigmatisierter Kleingauner und ein sich in neuer Umgebung verlassen und ausgegrenzt fühlendes Flüchtlingsmädchen aus Ostpreußen.