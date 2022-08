Krumbach

Ohne die Rheuma-Liga ginge es allen schlechter

Plus Die Mitglieder sind mit Freude dabei, doch auch bei der Rheuma-Liga in Krumbach schlägt der Personalmangel durch: Eine Therapeutin wird dringend gesucht.

Von Manuela Rapp

Die vier Mitglieder der Rheuma-Liga, die sich zum Pressegespräch versammelt haben, sind ihre besten Werbeträgerinnen. "Es ist gar nicht so bekannt, was unsere Institution macht", haben sie festgestellt. Das wollen Ulrike Krommes, Gabi White und Gaby Walser ändern. Gerade eben haben sie und die anderen Teilnehmerinnen der Trockengymnastik ihre Therapeutin Eva Behrens verabschiedet. "Wir ziehen weg", erklärt die 60-Jährige. 14 Jahre habe sie die Gruppe geleitet. Sie spricht von "ganz viel Spaß und Freude", von "langjährigen Leuten." Was das jetzt für die Kursteilnehmerinnen heißt? "Wir brauchen eine neue Therapeutin oder Therapeuten", resümieren sie.

