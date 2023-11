Ohne Führerschein: Mann fährt der Polizei davon, gibt dann aber auf

Die Polizei will in Krumbach einen Autofahrer kontrollieren. Doch dieser gibt Gas und fährt davon. Weit kommt er nicht. Der Grund für die Flucht wird schnell klar.

Am frühen Dienstagmorgen hat der Fahrer eines Pkw in der Krumbacher Talstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollen. Der Fahrer gab jedoch laut Polizeibericht Gas und versuchte noch mit deutlicher überhöhter Geschwindigkeit in der dortigen 30er-Zone, sich der Kontrolle zu entziehen, stoppte jedoch kurz darauf selbstständig sein Fahrzeug und wurde durch die eingesetzte Streife überprüft. Hierbei stellte sich heraus, dass der 44-jährige Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige. (AZ)