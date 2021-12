Ohne Zulassung, dafür unter Drogeneinfluss in Krumbach am Steuer

Eine 36-jährige Autofahrerin ist von der Polizei in Krumbach aus dem Verkehr gezogen worden. Dass sie nicht weiterfahren durfte, lag nicht nur am Kennzeichen.

Die Polizei hat eine Autofahrerin in Krumbach aus dem Verkehr gezogen. Die 36-Jährige war mit einem Auto unterwegs, das nicht zugelassen war. Das berichtet die Polizei Krumbach. Die Frau ist den Beamten bei einer Verkehrskontrolle am Montag gegen 9.20 Uhr in der Heinrich-Sinz-Straße aufgefallen, da an dem hinteren Kennzeichen ihres Autos das Siegel fehlte. Doch nicht nur das.

Polizei in Krumbach vermutet Drogeneinfluss bei Kontrolle von Autofahrerin

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten laut Polizeibericht dann noch drogentypische Auffälligkeiten bei der Fahrerin fest. Daraufhin folgte eine Blutentnahme. Die Polizei nahm der Frau schließlich die Fahrzeugschlüssel ab, sodass sie nicht weiterfahren konnte. (AZ)

