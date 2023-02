Online-Banking: 21-Jährige wird Betrugsopfer und verliert viel Geld

Immer wieder sind Fake-SMS von Betrügern im Umlauf, um das Online-Banking zu "verifizieren". Darauf fällt eine junge Frau aus Krumbach herein.

Am Donnerstag ist hat eine 21-Jährige bei der Polizei in Krumbach Anzeige erstattet. Laut Polizeibericht fiel sie auf eine bekannte Masche herein. Sie hatte eine SMS-Nachricht, vermeintlich von ihrer Hausbank, erhalten. Um den Zugang zu ihrer Verifizierung zum Onlinebanking nicht zu verlieren, sollte sie bestimmte Schritte ausführen.

Vierstelligen Geldbetrag verloren

Im Fall der 21-Jährigen kam hinzu, dass sie tatsächlich Kundin der vorgegebenen Bank ist. Sie ließ sich dazu verleiten, dem Link in der SMS-Nachricht zu folgen. Sie gab im weiteren Verlauf ihre Daten zum Onlinebanking ein. Der unbekannte Täter erlangte so Zugriff zum Onlinebanking der 21-Jährigen und konnte eine digitale Geldkarte auf sein Handy laden. Mit dieser digitalen Geldkarte konnte er an einem Geldautomaten in Frankfurt einen vierstelligen Betrag in bar abheben. Hier sind noch weitere Ermittlungen erforderlich. Die Polizei warnt noch einmal davor, auf solche SMS-Nachrichten zu reagieren. Keine Bank versendet derartige Nachrichten. (AZ)