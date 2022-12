Onlinebanking-Betrug kostet eine Frau tausende Euro

Unbekannte spähen die Zugangsdaten für ein Konto einer Frau aus dem Raum Krumbach aus. Der Schaden liegt im oberen vierstelligen Bereich.

Eine 69-jährige Frau erstattete am Donnerstag Anzeige bei der Polizei Krumbach, weil offensichtlich ihre Zugangsdaten zum Onlinebanking ausgespäht worden sind. Bereits am 18. Dezember erhielt die Geschädigte eine E-Mail, welche den Anschein erweckte, dass diese von ihrer Hausbank stammte. Bei der E-Mail wurde vorgegeben, dass es sich um eine „Sicherheitsüberprüfung“ handelt. Die Geschädigte folgte dem Link und füllte die sich öffnende Seite teilweise aus.

Nach eigenen Angaben habe die 69-Jährige den Vorgang dann abgebrochen. Am vergangenen Mittwoch erhielt die Frau einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters, schreibt die Krumbacher Polizei in ihrer Pressemitteilung. Es wurde im Display auch die Rufnummer der Hausbank angezeigt. Die Geschädigte wurde angewiesen, ihre EC-Karte in den TAN-Generator zu stecken und die angezeigte TAN dann an den Anrufer telefonisch durchgeben.

Dieser Aufforderung kam sie nach. Der Anruf sei mit dem Hinweis beendet worden, dass sie nun für rund 30 Minuten keinen Zugriff auf ihr Konto habe. Da die Geschädigte nun tatsächlich keinen Zugriff mehr hatte, rief sie ihre Hausbank an. Von dort wurde der Geschädigten mitgeteilt, dass deren Konto "abgeräumt" worden ist. Die Schadenshöhe bewegt sich in einem oberen vierstelligen Bereich. (AZ)