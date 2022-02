P-Seminar-Preis für Gymnasien: Musicalprojekt ausgezeichnet

Für das Integrationsmusical des SKG Krumbach und des DRW Ursberg gab es einen Preis.

Die 24 Vorrundensieger des „P-Seminar-Preises 2020/22“ stehen fest. In den kommenden Wochen werden die jeweils besten Seminar-Teams in den Bezirken der Ministerialbeauftragten für die Gymnasien ausgezeichnet und ein Preisgeld erhalten. Auch das Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach wurde für das gemeinsame Musicalprojekt mit dem DRW, dem Inklusionsmusical „Anna und die Uhr der Zeit“ mit diesem Preis ausgezeichnet. Aus den 24 Vorrundensiegern werden nun die vier besten P-Seminare auf Landesebene ermittelt. Diese vier Teams werden am 18. März online mit dem „P-Seminar-Preis 2020/22“ geehrt.

P-Seminar ist Teil der gymnasialen Oberstufe in Bayern

Das P-Seminar ist Teil der gymnasialen Oberstufe in Bayern. Alle Schülerinnen und Schüler eines bayerischen Gymnasiums belegen in der Oberstufe (11./12. Jahrgangsstufe) ein Projektseminar, das sich über drei Halbjahre erstreckt und zwei Wochenstunden umfasst. Im Rahmen des Seminars arbeiten die Schülerinnen und Schüler an einem anwendungsbezogenen Projekt und werden dabei von einer Lehrkraft begleitet.

Im P-Seminar unter der Leitung von Jochen Schwarzmann war neben der musikalischen Umsetzung des Musicals zunächst auch die Berufsorientierung im Fokus. Im Anschluss daran war die Projektplanung des Inklusionsmusicals angesetzt.

Mit dem „P-Seminar-Preis“ werden besonders gelungene Projekte der Projekt-Seminare zur Studien- und Berufsorientierung an Bayerischen Gymnasien geehrt. Die Gymnasien konnten sich bei der jeweils zuständigen Dienststelle der Ministerialbeauftragten für die Auszeichnung bewerben.

Der „P-Seminar-Preis“ wird jährlich ausgeschrieben

Der „P-Seminar-Preis“ wird jährlich gemeinsam vom Bayerischen Kultusministerium und den drei Kooperationspartnern, der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, dem Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) und der Eberhard von Kuenheim Stiftung der BMW AG, ausgeschrieben. (AZ)