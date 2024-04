Paketfahrer verursacht beim Ausliefern Unfall in Krumbach

Ein Paketfahrer parkt in Krumbach auf dem Gehweg, möchte weiterfahren und übersieht dabei eine Autofahrerin. Sie wird beim Unfall leicht verletzt.

Am Freitag hat sich gegen 12.25 Uhr ein Verkehrsunfall in der Nattenhauser Straße in Krumbach ereignet. Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer lieferte laut Polizeibericht Pakete aus und parkte deshalb auf dem Gehweg. Als er vom Gehweg anfahren wollte, übersah er einen querenden Pkw. So kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 49-jährige Fahrerin des querenden Wagens wurde durch den Zusammenstoß leicht an der Schulter verletzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. (AZ)