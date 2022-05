Parkendes Auto am Bahnhof angefahren: 5000 Euro Schaden

Eine Unfallflucht in Krumbach beschäftigt die Polizei: Auf dem Pendlerparkplatz am Bahnhof ist ein parkendes Auto beschädigt worden, der Täter ist geflohen.

Einen hohen Sachschaden hinterließ eine Unfallflucht am Dienstag gegen 4.50 Uhr in Krumbach. Ein 56-Jähriger hatte seinen Pkw auf dem Pendlerparkplatz beim Bahnhof in der Ulmer Straße abgestellt. Als er gegen 15.25 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden fest.

Auto am Krumbacher Bahnhof angefahren und geflohen

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte den geparkten Pkw auf der rechten Seite gestreift und einen Schaden von rund 5000 Euro hinterlassen, heißt es in den Angaben der Polizei. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet nun die Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0. (AZ)