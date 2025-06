Patchwork und Kaffee beim VdK Krumbach

Eva Forke aus Thannhausen stellte Ihr Hobby „Patchwork mit Quilten“ vor. In vielen Stunden werden von Ihr Kleinteile aus Stoff zugeschnitten und mit der Hand oder der Maschine zu Decken, Taschen und vieles mehr zusammengenäht. Europäische Siedler im 19. Jahrhundert in Nordamerika stellten, aus der Not heraus aus ausgeschnittenen Stoffflecken von abgetragener Kleidung, mit dieser Technik warme Decken her. Die Designs sind so unterschiedlich wie die Muster der dafür verwendeten Stoffe. Die Vorgehensweise ist eigentlich einfach, man arbeitet sehr, sehr genau und von „Klein zu Groß“. Als Besonderheit zeigte Eva Forke die „Englische Papiermethode“ die nur als Handnäherei ausgeführt werden kann. Bis zu 14000 Teile wurden von ihr schon für eine Decke verarbeitet. Sie warnte auch, Patchwork kann süchtig machen. Bei einer guten Tasse Kaffee, geröstet von Ernst Lehle aus Hasberg macht das Patchwork-Hobby bestimmt noch mehr Spaß. Er berichtete wie er zu dem nicht alltäglichen Hobby "Kaffeerösten" kam. Über mehrere kostspielige Lehrgänge baute er sich hervorragendes Fachwissen auf und kam daher zum Hobby Kaffeeröster. Er konnte sich jetzt seinen eigenen Magenfreundlichen Kaffee rösten. Sein sehr fundiertes Wissen über Kaffeesorten, die Anbaugebiete und – Bedingungen, Ernte, Vorbereitung zum Rösten, das Rösten selbst, die richtige Zubereitung von Kaffee und die Verträglichkeit der verschiedenen Sorten und Röstungen forderte die ganze Aufmerksamkeit. Trotz der sehr umfassenden Informationen kamen dann doch noch spezielle und individuelle Fragen zum Thema Kaffee und Patchwork auf, die von den Referenten ausführlich beantwortete wurden. Heidi Heberle, Frauenbeauftragte des VdK Krumbach, bedankte sich bei den Referenten für ihre Ausführungen und informierte über die Jahreshauptversammlung am 11.07.2025 um 18:00 Uhr im Heilbad Krumbad. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung bei 1. Vorstand Karl-Heinz Heberle (Telefon 08239/9609167) nötig.

