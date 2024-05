Krumbach

Pfarrer Andreas Demel erklärt: Was bedeutet heute noch das Pfingstfest?

Plus Während viele in den Urlaub aufbrechen, erinnert Pfarrer Demel im Interview an die spirituelle Bedeutung des Pfingstfestes und erklärt die Geschichte und die Gaben des Heiligen Geistes.

Von Gerhard Heinisch

Endlich Pfingsten – endlich Ferien, und nichts wie ab in den wohlverdienten Urlaub. Ab in die Sonne, an den Strand. Pfarrer Demel, aber was hat es mit Pfingsten eigentlich auf sich?



Andreas Demel: 50 Tage nach Ostern feiern die Christen das Pfingstfest. Der Name ist abgeleitet von Pentekoste, was 50 Tage bedeutet. Sie denken dabei an den Heiligen Geist, den Jesus seinen Aposteln vor seiner Himmelfahrt versprochen hat. Nach seiner Auferstehung ist Jesus 40 Tage lang seinen Jüngern immer wieder erschienen, bis er endgültig in den Himmel zurückgekehrt ist. Danach haben sich die Jünger mit Maria versammelt und um den Heiligen Geist gebetet.

Wer ist dieser Heilige Geist, von dem so oft die Rede ist?



A. Demel: Neben Gottvater und Jesus ist der Heilige Geist die dritte göttliche Person.

