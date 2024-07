Pfarrer Konrad Bestle verabschiedet sich von der Pfarrei Maria Hilf

Im Rahmen eines Gottesdienstes hat sich Pfarrer Konrad Bestle von der Pfarrer Maria Hilf verabschiedet. Diakon Rupert Scheule dankte ihm für sein außerordentliches Engagement während der Zeit seines Wirkens in der Pfarreiengemeinschaft Maria Hilf Krumbach. Auch Pfarrgemeinderatsvorsitzender Stefan Natterer lobte das außerordentliche Engagement von Pfarrer Konrad Bestle, das auch bei den Gläubigen Begeisterung ausgelöst habe. Mit einem von den Gremienmitgliedern unterschriebenen Fußball und einer Flasche guten Weins wünschte er dem fussballbegeisterten Pfarrer Konrad Bestle viel Erfolg und ein gutes Gelingen in dessen künftiger Pfarrstelle in Seeshaupt am Starnberger See, verbunden mit einer stets guten Erinnerung an dessen Zeit in Krumbach.

