Pfarrwalfahrt nach Bad Schussenried

Unter der Leitung von Gertrud Dudutza und Ingrid Urban erlebten Angehörige der Pfarreiengemeinschaft St. Michael Krumbach bei schönstem Wetter eine eindrucksvolle Wallfahrt nach Bad Schussenried. Pfarrer Josef Baur wählte das Leitmotiv „Pilger der Hoffnung“ des Jubiläumsjahres 2025 als Bezugsthema für seine erklärenden Worte während der Busfahrt und bei seiner Predigt in der Barockkirche St. Magnus in Bad Schussenried. Die Besonderheit in dieser Kirche ist das herrliche Chorgestühl und das Hl. Grab, das über viele Jahre nicht mehr aufgebaut wurde. Den Bibliothekssaal des Klosters Bad Schussenried, ein Meisterwerk des Rokokos, konnten die Wallfahrer bei einer Führung als Rausch von Formen und Farben erleben. Vor der Heimfahrt beteten die Pilger in der nahen gelegenen Kirche in Otterschwang um die Hilfe Gottes als Schrittmacher für die Hoffnung.

