Pfingstturnier an der Krumbacher Boule-Anlage

Über 50 Kilogramm an Stahl flog beim Kräftemessen im Wettkampf durch die Luft. Das Spiel hatte auch den Segen eines Kaplans, der auch teilnahm.

Ein Jahr nach der Eröffnung der Boule-Anlage in Krumbach fand am Pfingstmontag ein Jubiläumsturnier anlässlich des „Einjährigen“ statt. Realisiert werden konnte die Anlage seinerzeit auf Initiative einiger Boule-Freunde und anfänglich umfasste die Boule-Gruppe 14 Personen. Mittlerweile, nach knapp einem Jahr, sind bereits über 40 Personen in der Boule-Gruppe, die regelmäßig am Montag und Freitag sowie nach Verabredung auf der Anlage spielen. Schon längst reicht die Kapazität der drei Spielbahnen nicht mehr aus und so mussten auch am Turniertag mehrere Dreier-Teams auf den Bereich zwischen den Gymnastikgeräten ausweichen und dort ihre Spiele, unter nicht ganz optimalen Bedingungen, austragen. Man ist zuversichtlich, dass in absehbarer Zeit die Anlage um zwei weitere Spielbahnen auf die ursprünglich fest eingeplanten fünf Spielbahnen erweitert werden kann. Der Zuspruch jedenfalls ist riesig und alle sind begeistert, dass nun endlich auch in Krumbach Boule gespielt werden kann. Nach der Einweihung im Jahr 2017 ist erst seit der Realisierung der Boule-Anlage eine deutliche Belebung des Georg-Winkler-Parks spürbar und dieses attraktive Freizeitangebot wird von allen Seiten überaus positiv aufgenommen.

25 Boule-Spieler wollten am Turnier in Krumbach teilnehmen

Insgesamt 25 begeisterte Boule-Spieler und -spielerinnen nahmen am Pfingstmontag an dem von Werner Striegel bestens organisierten Turnier „Triplette mêlée“ teil. Hierbei wetteifern Dreierteams um den Sieg, beziehungsweise wessen Kugeln jeweils am besten gelegt oder geschossen wurden.

Kaplan Viktor Mordi von der Pfarrgemeinschaft Breitenthal segnete die Anlage und wünschte allen Teilnehmenden viel Freude beim Boule und jederzeit faire Spiele. Der Kaplanl ieß es sich nicht nehmen, selbst am Turnier teilzunehmen und machte dabei eine ausgesprochen gute Figur.

Es klackten Kugeln aneinander, der Kieselsteinbelag malträtiert, vor dem Wurf mit dem Fuß kleine Unebenheiten ausbessert und das Schweinchen anvisiert. Es wurde um jeden Punkt gerungen, es wurde gekämpft, gemessen, Taktik diskutiert und insgesamt flogen gesamthaft über 50 Kilogramm an Stahlkugeln der Teilnehmenden an diesem Nachmittag durch die Luft. Gute Laune und ein faires Miteinander standen im Wettbewerb immer im Vordergrund.

Schließlich hatte das Team mit Gertrud Birkler, Walter Seidel und Heinz Rohrhirsch am Ende knapp die Nase vorn, vor dem ebenfalls mit drei Siegen platzierten Team Gabriele Tuchel, Dietmar Einerhand und Alfred Bürgel. Dritte wurden Manuela Kania, Joe Edl und Georg Birkler. Da es in der Boule-Gruppe Krumbach keine Verlierer gibt, erhielt zwar jedes Mitglied des siegreichen Dreierteams einen Siegerpokal, aber niemand ging leer aus. Alle Teilnehmenden erhielten einen kleinen Pokal als Erinnerung. (AZ)

