Pflegeschule in Krumbach auf der Erfolgsspur

Es gibt einen großen Zulauf zur Pflegeschule in Krumbach. Das konnte nun auch ein Politiker in Augenschein nehmen im Gebäude der ehemaligen FOS/BOS.

Die Pflegeschule in Krumbach erlebt aktuell einen großen Zulauf an Schülerinnen und Schülern. Mit dem Umzug in das neue Schulgebäude in den Räumen der früheren FOS/BOS in Krumbach verzeichnete die Pflegeschule eine Rekord-Schülerzahl von 114 talentierten Nachwuchspflegerinnen und -pflegern für das Schuljahr 2023/2024. Dies bedeutet eine Steigerung der Schülerzahl um mehr als das Doppelte in den vergangenen fünf Jahren.

Diese Zahlen konnte die Schulleiterin der Schule, Andrea Lutz, auch dem stellvertretenden Vorsitzenden des Sozialausschusses im Bayerischen Landtag, Thomas Huber, präsentieren, der die Bildungseinrichtung besuchte. In Begleitung regionaler CSU-Politikerinnen und -politiker machte er sich einen Eindruck von den neuen Räumlichkeiten der Schule und informierte sich über aktuelle Herausforderungen. Die Pflegeschule in Krumbach entwickelt sich zu einem zentralen Baustein für die Ausbildung von Pflegepersonal im südlichen Landkreis Günzburg. Gerade angesichts einer alternden Gesellschaft, die eine steigende Nachfrage nach professioneller Pflege mit sich bringt, leistet die Schule einen Beitrag, um neue Pflegekräfte zu gewinnen.

Idee eines Ausbildungsverbunds für die Pflege im Landkreis Günzburg

Der stellvertretende Vorsitzende des Sozialausschusses zeigte sich beeindruckt von den modernen Lehrbedingungen und der hohen Qualität der Ausbildung in der Pflegeschule Krumbach. Modernste Lehr- und Lernbedingungen seien der Schlüssel dafür, noch mehr Menschen jeden Alters für den Pflegeberuf zu gewinnen. Gleichzeitig sollen aber weitere Anstrengungen unternommen werden, um die Pflegeausbildung zu stärken. "Mit einem Ausbildungsverbund für den Landkreis Günzburg wollen wir die Kapazitäten im Landkreis Günzburg weiter bündeln," so Landtagskandidatin Jenny Schack. Gerade im südlichen Landkreis Günzburg, der eine Vielzahl von sozialen Einrichtungen beheimatet, müssten dabei die verschiedenen Einrichtungen partnerschaftlich zusammenarbeiten, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Jeder Pflegeplatz, der aufgrund von Personalmangel nicht besetzt werden könne, bedeute menschliches Leid, ergänzt Tobias Bühler. (AZ)

