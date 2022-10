Pippi Langstrumpf zu Besuch im Krumbacher Stadtsaal

Im Rahmen des Literaturherbstes schaute Pippi Langstrumpf in Krumbach vorbei. Das Theaterstück konnte die Besucherinnen und Besucher begeistern.

Sing Dudeldei, sing Dudeldei... mit diesem nur zu bekannten Lied sprang Pippi Langstrumpf auf die Bühne im Stadtsaal in Krumbach. Das Theater Fritz und Freunde aus Augsburg kam im Rahmen des Literaturherbstes auf Einladung der Leiterin der Krumbacher Bücherei, Birgit Fleiner nach Krumbach. Das bekannte Stück, geschrieben vor 50 Jahren von Astrid Lindgren, verzauberte schon viele Generationen von Kindern. Jeder kennt Pippi, jeder liebt sie, und jedes Kind wünscht sich so zu sein wie das kleine kecke und so starke Mädchen. Zahlreiche Kinder sind zu der Vorstellung gekommen, um die kleine Pippi zu sehen. Viele in Begleitung ihrer Eltern oder Großeltern. Der Theaterleiter vom Theater Fritz und Freunde, Fritz Weinert, spielte selber in vier verschiedenen Rollen in dem Stück mit.

Pippi zieht in die Villa Kunterbunt, mit dabei, ihr Affe Mister Nilson und das Pferd kleiner Onkel. Sie lebt allein und kann tun und lassen, was sie will. Sie lernt bald zwei Kinder aus der Nachbarschaft kennen, Thomas und Annika. Beide sind erstaunt über das kecke Mädchen. Vor allem ist Pippi nicht nur kess und frei, sondern auch noch immens stark. "Ich bin das stärkste Mädchen der Welt", ruft sie. Überhaupt, Pippi macht sich die Welt, wie sie ihr gefällt. Frau Prysselius, die Vorsitzende des Waisenrats, will das freche Mädchen in ein Kinderheim stecken. "Dort ist das Kind viel besser aufgehoben", meinte sie.

Pippi Langstrumpf trifft auf die Krumbacher Polizei

Fritz Weinert spielt die Vorsitzende des Waisenrats richtig spießig, auch in den weiteren Rollen, ein Polizist oder ein Gauner glänzt er in seinen Figuren. Janina Schmaus spielt die Pippi, sie ist einfach fantastisch in ihrer Rolle, sie geht förmlich in ihr auf. Gaby Hofbauer gibt eine schüchterne Annika, aber als Mutter der Annika und Thomas eilt sie in ihrem schicken Etuikleid ganz aufgeregt über die Bühne, um ihre Gäste bei einer Kaffeeeinladung zu begrüßen. Detlef Winterberg (er führte die Regie) spielt den Thomas und den starken Lukas auf dem Jahrmarkt. Dort misst Pippi ihre Kräfte mit ihm. Diebe wollen ihre Goldtaler stehlen, aber nicht mit Pippi, sie schlägt sie in die Flucht. Aber Pippi hat ein gutes Herz und schenkt jedem Räuber einen Goldtaler.

Trotzdem, Pippi soll ins Heim. Darum kommen Polizisten, um sie zu holen. "Hier ist die Krumbacher Polizei", rufen sie. Keine Chance! Pippi lässt sich nicht fangen. Zum Schluss kommt ihr Vater zu Besuch. Das ist toll. Mit ihm gehen möchte sie aber nicht, sie will in der Villa Kunterbunt bei Annika und Thomas bleiben. Ein richtiges Event ist auch, wenn die Schauspieler in ihrer Rollen die Kulissen umsetzen. So mancher Szenenapplaus brandete dafür auf. Die Besucher hatten ihren Spaß, Groß und Klein gingen heiter aus der Vorstellung.

