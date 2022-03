Pkw in Krumbach demoliert: Polizei sucht flüchtigen Fahrer

Im Bereich des Krumbacher Burgbergs wird ein Fahrzeug beschädigt. Der entstandene Schaden ist erheblich.

Am Donnerstag zwischen 11 und 17.20 Uhr wurde ein am Krumbacher Burgberg auf einer Parkfläche geparkter Pkw Audi durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug seitlich gestreift und am Stoßfänger hinten rechts beschädigt.

Unbekannter Fahrer streift parkendes Auto in Krumbach

Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 1500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich auf der Polizeiinspektion Krumbach, Telefonnummer 08282/905-0, zu melden. (AZ)