Pkw prallt bei Glätte gegen einen Baum: Vier Verletzte bei Neuburg

Vier Personen werden bei einem Unfall auf der schneeglatten Straße zwischen Langenhaslach und Neuburg verletzt. Einen weiteren Unfall gab es bei Wattenweiler.

Zu zwei Verkehrsunfällen kam es am Mittwoch im Bereich der Polizeiinspektion Krumbach wegen laut Polizei nicht angepasster Geschwindigkeit bei winterlichen Straßenverhältnissen. Gegen 9.20 Uhr befuhr eine 19-jährige Fahranfängerin die Staatsstraße zwischen Langenhaslach und Neuburg. Im Rahmen eines Überholvorgangs geriet der Pkw der jungen Frau auf der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sowohl die Fahrerin als auch deren drei Mitfahrerinnen kamen laut Bericht der Polizei mit mittelschweren Verletzungen in umliegende Kliniken. Es waren Rettungskräfte mit insgesamt sechs Einsatzfahrzeugen vor Ort, um die Verletzten zu versorgen. Die Feuerwehr Langenhaslach übernahm verkehrslenkende Maßnahmen. Der Sachschaden am Pkw beträgt rund 6000 Euro.

Gegen 16.20 Uhr war ein 25-Jähriger mit seinem Pkw auf der B 16 in südlicher Richtung unterwegs. Kurz nach der Ortseinfahrt von Wattenweiler kam der Fahrer aufgrund der laut Polizeibericht nicht angepassten Geschwindigkeit ins Rutschen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegen kommenden Fahrzeug. Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt circa 50.000 Euro. (AZ)